NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija predložila četiri predloga.
NBA
0.00 Vašington vizars - Orlando medžik 2 (1,30)
1.00 Boston seltiks - Hjuston rokets 2 (1,45)
3.00 Detroit pistons - Dalas maveriks hendikep poena 1 (-5,5) (1,65)
Ukupna kvota: 5,07
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SPEKTAKL U LONDONU: Kada igraju "pevci" i "plavci" drama nikada ne izostaje
01. 11. 2025. u 08:00
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
01. 11. 2025. u 07:20
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
01. 11. 2025. u 08:20
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)