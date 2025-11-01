TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

01. 11. 2025. u 14:00

ZA danas vam je naša redakcija predložila četiri predloga.

Foto: Profimedia

NBA

0.00 Vašington vizars - Orlando medžik 2 (1,30)

0.00 Indijana pejsers - Golden stejt voriors ukupno poena +227,5 (1,63)
1.00 Boston seltiks - Hjuston rokets 2 (1,45)
3.00 Detroit pistons - Dalas maveriks hendikep poena 1 (-5,5) (1,65)

Ukupna kvota: 5,07

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

