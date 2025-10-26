ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA liga
13.00 Avudu Abas -9,5 (1,85)
13.00 Filip Petrušev +11,5 (1,77)
17.00 Dragan Milosavljević +10,5 (1,77)
Kvota: 5,80
