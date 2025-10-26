TIP ostali sportovi

ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

26. 10. 2025. u 09:50

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

13.00 Avudu Abas -9,5 (1,85)

13.00 Filip Petrušev +11,5 (1,77)

17.00 Dragan Milosavljević +10,5 (1,77)

Kvota: 5,80

