ATP BAZEL: Opelka u problemu, Fokina pravi iznenađenje...
DANAS se igraju četvrtfinalni mečevi u Bazelu, a mi vam predlažemo još jedan tiket.
ATP Bazel
18.00 Imber - Opelka 2:0 (2,12)
19.25 Rud - Fokina 2 (2,55)
Kvota: 5,41
