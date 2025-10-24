TIP ostali sportovi

ATP BAZEL: Opelka u problemu, Fokina pravi iznenađenje...

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 15:22

DANAS se igraju četvrtfinalni mečevi u Bazelu, a mi vam predlažemo još jedan tiket.

Foto: Profimedia

ATP Bazel

18.00 Imber - Opelka 2:0 (2,12)

19.25 Rud - Fokina 2 (2,55)

Kvota: 5,41

