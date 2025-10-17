EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

ŽIRI koji čine Dragomir Despić Desingerica, Viki Miljković, Zorica Brunclik, Jelena Karleuša i Dragan Stojković Bosacan je odličan, a ja sam bio tu kad se žiri sklapao. Oni su svi ostvareni u svojim poslovima. Mislim da će biti dobra energija i da će biti sudar generacija. Ljudima će se dopasti i ovo će biti takmičenje koje će doneti zdravu priču i dobre nagrade i nikakva vezivanja ugovorima. Učesnici će imati slobodu da posle rade šta žele.