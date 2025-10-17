EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
19.00 Donatas Motejunas +8,5 (1,78)
19.00 Mario Hezonja +13,5 (1,79)
19.30 Džedi Osman +13,5 (1,79)
Kvota: 5,70
