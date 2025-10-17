DO SADA SU BILI POLOVIČNI: Monako je poražen u Bolonji
KOŠARKAŠI Monaka će u petom kolu Evrolige ugostiti Valensiju.
"Kneževi" imaju polovičan učinak, u dosadašnjem delu takmičnjnja upisali su dve pobede i isto toliko poraza.
U prethodnom kolu izgubili su od Virutsa na gostujućem terenu, a konačan rezultat glasio je 77:73.
Nikola MIrotić je bio najefikasniji sa 16 pogodaka, ali to nije bilo dovoljno da se zabeleži pozitivan rezultat.
Valensija je na svom terenu poražena od Hapoela, nakon 40 minuta igre na semaforu je stajalo 93:100.
NAŠ TIP: Monako - Valensija 1 (kvota 1,40)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
IMA LI NEKO EFIKASNIJI OD PRVAKA EVROPE? Ima - i dolazi u goste na Park prinčeva
17. 10. 2025. u 14:19
OPASNI SU NA DOMAĆEM TERENU: Parižani dočekuju Hapoel
17. 10. 2025. u 14:02
NEMAC JE ODIGRAO MAKSIMALAN BROJ SETOVA: Francuz je kvalitetniji teniser
17. 10. 2025. u 13:13
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)