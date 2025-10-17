DO SADA SU BILI POLOVIČNI: Monako je poražen u Bolonji

KOŠARKAŠI Monaka će u petom kolu Evrolige ugostiti Valensiju.

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

"Kneževi" imaju polovičan učinak, u dosadašnjem delu takmičnjnja upisali su dve pobede i isto toliko poraza.

U prethodnom kolu izgubili su od Virutsa na gostujućem terenu, a konačan rezultat glasio je 77:73.

Nikola MIrotić je bio najefikasniji sa 16 pogodaka, ali to nije bilo dovoljno da se zabeleži pozitivan rezultat.

Valensija je na svom terenu poražena od Hapoela, nakon 40 minuta igre na semaforu je stajalo 93:100.

NAŠ TIP: Monako - Valensija 1 (kvota 1,40)

