TIP ostali sportovi

DO SADA SU BILI POLOVIČNI: Monako je poražen u Bolonji

Marko Milosavljević

17. 10. 2025. u 14:47

KOŠARKAŠI Monaka će u petom kolu Evrolige ugostiti Valensiju.

ДО САДА СУ БИЛИ ПОЛОВИЧНИ: Монако је поражен у Болоњи

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

"Kneževi" imaju polovičan učinak, u dosadašnjem delu takmičnjnja upisali su dve pobede i isto toliko poraza.

U prethodnom kolu izgubili su od Virutsa na gostujućem terenu, a konačan rezultat glasio je 77:73.

Nikola MIrotić je bio najefikasniji sa 16 pogodaka, ali to nije bilo dovoljno da se zabeleži pozitivan rezultat.

Valensija je na svom terenu poražena od Hapoela, nakon 40 minuta igre na semaforu je stajalo 93:100.

NAŠ TIP: Monako - Valensija 1 (kvota 1,40)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana