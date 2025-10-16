TIP ostali sportovi

FRANCUZ JE U LOŠOJ FORMI: Beretini je već odigrao jedan meč

Marko Milosavljević

16. 10. 2025. u 14:01

IGO Imber i Mateo Beretini će se sastati u drugom kolu Stokholma.

ФРАНЦУЗ ЈЕ У ЛОШОЈ ФОРМИ: Беретини је већ одиграо један меч

Foto: Profimedia

Francuz je imao problem sa povredama i još uvek ne može a pronađe pravi ritam u udarcima.

Od poslednjih pet mečeva izgubio je čak četiri, jedinu pobedu je ostvario u Šangaju protiv Tompsona.

Na istom turniru, samo dva dana kasnije, pretrpeo je poraz od Holgera Runea iz Danske.

Sa druge strane, italijanski teniser je u prvom kolu savadao Đulija Cepijerija.

Verujemo da će Beretini biti uspešniji.

NAŠ TIP: Imber - Beretini 2 (kvota 1,85) 

