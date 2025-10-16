FRANCUZ JE U LOŠOJ FORMI: Beretini je već odigrao jedan meč
IGO Imber i Mateo Beretini će se sastati u drugom kolu Stokholma.
Francuz je imao problem sa povredama i još uvek ne može a pronađe pravi ritam u udarcima.
Od poslednjih pet mečeva izgubio je čak četiri, jedinu pobedu je ostvario u Šangaju protiv Tompsona.
Na istom turniru, samo dva dana kasnije, pretrpeo je poraz od Holgera Runea iz Danske.
Sa druge strane, italijanski teniser je u prvom kolu savadao Đulija Cepijerija.
Verujemo da će Beretini biti uspešniji.
NAŠ TIP: Imber - Beretini 2 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
SRBIN JE DOBRO OTVORIO TURNIR: Miša juri drugu pobedu
16. 10. 2025. u 12:18
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
16. 10. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
16. 10. 2025. u 07:25
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)