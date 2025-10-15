EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
20.15 Džedi Osman +13,5 (1,82)
20.45 Fakundo Kampaco +9,5 (1,79)
20.45 Sterling Braun +13,5 (1,90)
Kvota: 6,19
