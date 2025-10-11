TIP ostali sportovi

ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

11. 10. 2025. u 12:30

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ABA liga

18.00 Dilan Osetkovski +9,5 (1,77)

20.00 Flečer Megi +8,5 (1,96)

20.00 Di-Džej Stjuart +12,5 (1,85)

Kvota: 6,42

