ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA liga
18.00 Dilan Osetkovski +9,5 (1,77)
20.00 Flečer Megi +8,5 (1,96)
20.00 Di-Džej Stjuart +12,5 (1,85)
Kvota: 6,42
