BUNDESLIGA: Flenzburg i Kil igraju na gol više, Hanover odrađuje posao...
OVOG vikenda se igra osmo kolo nemačkog šampionata u rukometu, a mi smo za vas pripremili dva para.
Bundesliga
15.40 Flenzburg - Kil +63,5 (1,97)
18.00 Hanover - Ajzenah H1 -4,5 (2,20)
Kvota: 4,33
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
KO ĆE U DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA? Australijanc trenutno ne blista
11. 10. 2025. u 10:51
DERBI KOLA: Podgoričani dočekuju Ljubljančane
11. 10. 2025. u 10:22
JUČE SMO PROŠLI! Evo predloga sa polufinalnih mečeva Svetskog Grand prija
11. 10. 2025. u 12:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)