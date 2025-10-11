TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: Flenzburg i Kil igraju na gol više, Hanover odrađuje posao...

Marko Milosavljević

11. 10. 2025. u 10:59

OVOG vikenda se igra osmo kolo nemačkog šampionata u rukometu, a mi smo za vas pripremili dva para.

FOTO: Tanjug/AP

Bundesliga

15.40 Flenzburg - Kil +63,5 (1,97)

18.00 Hanover - Ajzenah H1 -4,5 (2,20)

Kvota: 4,33

