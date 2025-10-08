TIP ostali sportovi

ITALIJAN JE KONSTANTAN: Muzeti ruši Kanađanina i ide u četvrtfinale

Marko Milosavljević

08. 10. 2025. u 07:56

LORENCO Muzeti i Feliks Ože-Alijasim će odmeriti snage u 1/8 finala Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je u Pekingu predao meč, ali u Šangaj je stigao spreman i spreman je da napravi dobar rezultat.

Ruku na srce, žreb ga je dobro poslužio i u prva dva kola nije imao problema, eliminisao je Komesanju i Darderija.

Muzeti je konstantan ove sezon, često smo ga gledali u završnicama i verujemo da će tako biti i u Kini.

Naša procena je da će savladati Kanađanina.

NAŠ TIP: Ože-Alijasim - Muzeti 2 (kvota 1,83)

