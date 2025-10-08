ITALIJAN JE KONSTANTAN: Muzeti ruši Kanađanina i ide u četvrtfinale
LORENCO Muzeti i Feliks Ože-Alijasim će odmeriti snage u 1/8 finala Šangaja.
Italijan je u Pekingu predao meč, ali u Šangaj je stigao spreman i spreman je da napravi dobar rezultat.
Ruku na srce, žreb ga je dobro poslužio i u prva dva kola nije imao problema, eliminisao je Komesanju i Darderija.
Muzeti je konstantan ove sezon, često smo ga gledali u završnicama i verujemo da će tako biti i u Kini.
Naša procena je da će savladati Kanađanina.
NAŠ TIP: Ože-Alijasim - Muzeti 2 (kvota 1,83)
