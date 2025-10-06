MORA DA SE DOKAŽE: Bek Partizana se nalazi pod pritiskom nakon slabih izdanja u Evroligi

NIJE na dobar način Duejn Vašington otvorio novu sezonu i današnji meč sa Krkom (18.00) mu je dobra prilika da podseti Željka Obradovića i navijače na šta je sposoban.

FOTO: M. Vukadinović

Očekivalo se da Vašington bude jedan od glavnih igrača Partizana ove sezone, delovalo je da ga Obradović priprema za to tokom pripremnih utakmica, ali na početku sezone to nije slučaj.

Bio je u startnoj petorci protiv Dubaija na premijeri što je bio znak poverenja legendarnog trenera, ali Vašington nije dobro odigrao protiv novopečenog evroligaša.

Promašio je nekoliko zicera u prvoj četvrtini i Obradović ga je nakon toga "zalepio" za klupu, odigrao je samo deset minuta i postigao dva poena, daleko ispod očekivanja.

Protiv Milana je bio nešto bolji, šest postignutih poena, ali čak osam uzetih šuteva i samo 14 minuta provedenih ne parketu, ne ono što se očekivalo od nekadašnjeg košarkaša Finiks sansa.

Evidentno je da nije dobro otvorio kampanju i potrebno mu je dominantno izdanje da vrati samopouzdanje i deluje da je Krka idealan protivnik za to.

Svoje najbolje mečeve u dresu Partizana Vašington je beležio u ABA ligi i KLS-u, ima impresivan napadački arsenal i ako namesti nišanske sprave može zatrpati koš svakog protivnika.

Očekujemo da danas ima veću minutažu nego u Evroligi, pogotovo jer "parni valjak" dočekuje Efes za samo tri dana, verujemo da će Karlik Džons maksimalno odmarati i da će to osloboditi Vašingtona koji bi trebao uzeti veliki broj šuteva i prebaciti zadatu granicu.

NAŠ TIP: Duejn Vašington +13,5 (kvota 1,85)

