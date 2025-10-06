ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Ludilo na otvaranju italijanskog prvenstva
DANAS se igraju sve utakmice prvog kola italijanskog prvenstva za odbojkašice, a mi smo odlulili da vam sastavimo tiket napravljen od istih.
SERIJA A1
20.30 Firenca - Kijeri 76 hendikep setova 1 (1,5) (1,90)
20.30 Monviso - Skandići hendikep setova (2,5) 2 (1,80)
20.30 Peruđa - Valefolja ukupno poena +178,5 (1,83)
20.30 San Đovani - Novara henidkep setova 2 (2,5) (1,43)
20.30 UJBA - Koneljano henidkep setova 2 (2,5) (1,70)
20.30 Vero volej - Bergamo ukupno poena prvi set +44,5 (1,75)
Ukupna kvota: 49,73
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
