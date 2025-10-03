JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, mi smo za vas spremili jš neke predloge.
Četvrtak
19.00 Žalgiris - Fenerbahče 1 (2,15)
19.30 Monako - Dubai +171,5 (1,90)
Kvota: 4,09
