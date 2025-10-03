TIP ostali sportovi

JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak

Marko Milosavljević

03. 10. 2025. u 08:10

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ЈУЧЕ ЈЕ ТИКЕТ ПРОШАО: Ево предлога из осталих спортова за петак

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, mi smo za vas spremili jš neke predloge.

Četvrtak

19.00 Žalgiris - Fenerbahče 1 (2,15)

19.30 Monako - Dubai +171,5 (1,90)

Kvota: 4,09

