ZVEZDINA ODBRANA PRAVI RAZLIKU: Crveno-beli su imali turbulentan pripremni period

CRVENA zvezda će se u prvom kolu Evrolige sastati sa Milanom.

FOTO: KK Crvena zvezda/Đorđe Kostić/ABA liga

Crveno-beli su imali turbulentan pripremni period, igrali su po sistemu toplo-hladno, a javili su se i problemi.

Na terenu dugo nećemo videti Ajzeju Kenana koji je zadobio povredu prednjih ukrštenih ligamenata.

Zvezda je defanzivno izgledala dobro u većini mečeva, ali napad je predstavljao veliki problem.

Nije bilo tečnosti u igri, već se većina napada svodila na individualni kvaltet igrača.

Šut za tri je katastrofalno služio crvene-bele, nisu mogli da pogode čak ni otvorene šuteve.

Grejema nismo videli na VTB kupu, ali videli smo u nekim prethodnim utakmicama da će mu biti potrebno dosta vremena da se privikne na Evropu.

Džordan Nvora je pokazao da je spreman da preuzme ulogu lidera, bvši igrač Efesa voli loptu rukama i ne libi se da preuzme odgoornost.

Ipak, šut mu je nešto slabiji segment u igri, dok je na prodoru verovatno jedan od najopasnijih u ovom trenutku

Srpski predstavnik je prošle godine jako dobro igrao u jednom trenutku, bio je konkurent za TOP 9, ali završnica sezone ih je uništila.

Nakon Kupa Koraća u potpunosti im je pala forma, pretrpeli su nekoliko neočekivanih poraza i to im je srušilo samopouzdanje.

Milano ima izuzetno kvalitetan sastav, sjajnu petorku imaju i Janis Sferopulos je svestan da njega i pulene očekuje izuzetno težak zadatak.

Verujemo da će, ipak, crveno-beli pobedom otvoriti sezonu.