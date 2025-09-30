CRNO-BELI IMAJU VISOKE AMBICIJE: Partizan gostuje nezgodnom novajliji na startu Evrolige
KOŠARKAŠI Partizana će u prvom kolu Evrolige gostovati Dubaiju.
Nova sezona najelitnijeg evropskog takmičenja kreće upravo danas, a crno-beli će na samom startu imati težak zadatak.
Još uvek se ne zna koje u kakvoj formi, a današnja utakmica bi mogla biti jasan pokazatelj kakav je bio pripremni period.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Partizan je zadržao kostur tima i doveo nekoliko kvalitetnih igrača, među kojima je najzvučnije ime definitivno Džabari Parker.
Amerikanac je prošle godine igrao za Barselonu i bio je jedan od glavnih igrača tokom čitave sezone.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Osetkovski je takođe pojačao klub, bivši košarkaaš Unikahe će pokrivati pozicije 4 i 5.
Od Karlika Džonsa i Sterlinga Brauna se očekuje da zadrže prošlogodišnji nivo, dok je Isak Bonga i ove sezone jedan od najbitnijih štafova.
Tajrik Džons je na poziciji pet, Amerikanac je dokazao da i te kako može da se nosi sa većinom evropskih centara.
Sa druge strane, Dubai je novi projekat, u sastavu ima dosta kvalitetnih igrača, ali uigranost bi mogla biti problem na startu sezone.
Džanan Musa je doveden da bude lider tima, dok su tu još Filip Petrušev, Aleksa Avramović i Mekinli Rajt koji je još uvek povređen.
Očekuje nas itenresantna utakmica na startu, obe ekipe vole da igraju u brzom ritmu i u stanju su da postignu veliki broj poena.
Verujemo da će Partizan slaviti.
NAŠ TIP: Dubai - Partizan 2 (kvota 1,83)
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
30. 09. 2025. u 07:18
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
30. 09. 2025. u 07:00
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠKI zemljotres!
29. 09. 2025. u 12:40
Komentari (0)