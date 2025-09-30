TIP ostali sportovi

CRNO-BELI IMAJU VISOKE AMBICIJE: Partizan gostuje nezgodnom novajliji na startu Evrolige

Marko Milosavljević

30. 09. 2025. u 07:45

KOŠARKAŠI Partizana će u prvom kolu Evrolige gostovati Dubaiju.

ЦРНО-БЕЛИ ИМАЈУ ВИСОКЕ АМБИЦИЈЕ: Партизан гостује незгодном новајлији на старту Евролиге

FOTO: M. Vukadinović

Nova sezona najelitnijeg evropskog takmičenja kreće upravo danas, a crno-beli će na samom startu imati težak zadatak.

Još uvek se ne zna koje u kakvoj formi, a današnja utakmica bi mogla biti jasan pokazatelj kakav je bio pripremni period.

Partizan je zadržao kostur tima i doveo nekoliko kvalitetnih igrača, među kojima je najzvučnije ime definitivno Džabari Parker.

Amerikanac je prošle godine igrao za Barselonu i bio je jedan od glavnih igrača tokom čitave sezone.

Osetkovski je takođe pojačao klub, bivši košarkaaš Unikahe će pokrivati pozicije 4 i 5.

Od Karlika Džonsa i Sterlinga Brauna se očekuje da zadrže prošlogodišnji nivo, dok je Isak Bonga i ove sezone jedan od najbitnijih štafova.

Tajrik Džons je na poziciji pet, Amerikanac je dokazao da i te kako može da se nosi sa većinom evropskih centara.

Sa druge strane, Dubai je novi projekat, u sastavu ima dosta kvalitetnih igrača, ali uigranost bi mogla biti problem na startu sezone.

Džanan Musa je doveden da bude lider tima, dok su tu još Filip Petrušev, Aleksa Avramović i Mekinli Rajt koji je još uvek povređen.

Očekuje nas itenresantna utakmica na startu, obe ekipe vole da igraju u brzom ritmu i u stanju su da postignu veliki broj poena.

Verujemo da će Partizan slaviti.

NAŠ TIP: Dubai - Partizan 2 (kvota 1,83)

