KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i NFL-a.
Nedelja
12.30 Italija - Bugarska prvi set +45,5 (1,90)
15.30 Pitsburg stilers - Minesota vajkings hendikep poena 1 (3,5) (1,70)
16.15 Elče - Selta X2 (1,45)
Ukupna kvota: 11,00
