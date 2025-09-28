TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

28. 09. 2025. u 12:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Nedelja

12.30 Italija - Bugarska prvi set +45,5 (1,90)

15.00 Aston vila - Fulam 1 (2,35)
15.30 Pitsburg stilers - Minesota vajkings hendikep poena 1 (3,5) (1,70)
16.15 Elče - Selta X2 (1,45)

Ukupna kvota: 11,00

