NA BETONU NIJE AUTORITATIVAN: Norvežanin ima teškog protivnika u drugom kolu
KASPER Rud i Mateo Beretini će odmeriti snage u drugim kolu Tokija.
Norvežanin nije igrač koji će beležiti dobre rezultate na betonu u kontinuitetu i neće biti autoritativan.
Međutim, jasno je o kakvom se teniseru radi, sposoban je da odigra na visokom nivou kada to rivali najamnje očekuju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bekhend mu pravi veliki problem na ovoj poldozi, igra sa dosta spina i nije toliko učinkovit.
Beretini se bolje snalazi u ovakvim uslovima, ali on je daleko od svoje najbolje forme.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Rud - Beretini 1 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
HOLANĐANIN JE VEZAO ČAK ŠEST PORAZA: Francuz je u boljoj formi
26. 09. 2025. u 07:19
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
26. 09. 2025. u 07:07
U PRVOM KOLU JE IMAO DOSTA PROBLEMA: Fric će danas biti oprezniji
26. 09. 2025. u 07:15
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!
Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.
24. 09. 2025. u 16:39
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma. Pobedu je proslavio podignuta tri prsta na obe ruke, a to se nije dopalo komšijama, što je moglo da se vidi i u hrvatskim medijima koji su ovakvu proslavu videli kao provokaciju.
24. 09. 2025. u 14:07
Komentari (0)