NA BETONU NIJE AUTORITATIVAN: Norvežanin ima teškog protivnika u drugom kolu

Marko Milosavljević

26. 09. 2025. u 07:45

KASPER Rud i Mateo Beretini će odmeriti snage u drugim kolu Tokija.

FOTO: Tanjug/AP

Norvežanin nije igrač koji će beležiti dobre rezultate na betonu u kontinuitetu i neće biti autoritativan.

Međutim, jasno je o kakvom se teniseru radi, sposoban je da odigra na visokom nivou kada to rivali najamnje očekuju.

Bekhend mu pravi veliki problem na ovoj poldozi, igra sa dosta spina i nije toliko učinkovit.

Beretini se bolje snalazi u ovakvim uslovima, ali on je daleko od svoje najbolje forme.

NAŠ TIP: Rud - Beretini 1 (kvota 1,60)

