ISKUSTVO JE NA STRANI ITALIJANA: Nemac je prošle nedelje poražen od Vavrinke
DžASTIN Engel i Mateo Đigante će odmeriti snage u drugom kolu Orleana.
Nemačkog tenisera smo gledali prošle nedelje na turnir u Sen Tropeu, ali nije se dobro proveo.
Glatko je poražen već u prvom kolu, a bolji od njega bio je Sten Vavrinka rezultatom 2:0 (6:3,6:3).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Italijan je iskusniji igrač, stariji je pet godina i trentno je bolje plasiran na rang listi.
Verujemo da će danas biti uspešniji.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Engel - Đigante 2 (kvota 1,87)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
24. 09. 2025. u 07:45
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
24. 09. 2025. u 08:00
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
BEZ NjE NIJE MOGAO! Evo koju Srpkinju je ljubio Nikola Pilić
Legendarni jugoslovenski teniser i teniski trener, Nikola Pilić, preminuo je danas u 87. godini života, ostavivši iza sebe stranice istorije belog sporta koje je sam ispisao.
23. 09. 2025. u 13:43
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)