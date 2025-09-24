TIP ostali sportovi

ISKUSTVO JE NA STRANI ITALIJANA: Nemac je prošle nedelje poražen od Vavrinke

Marko Milosavljević

24. 09. 2025. u 08:30

DžASTIN Engel i Mateo Đigante će odmeriti snage u drugom kolu Orleana.

FOTO: Profimedia

Nemačkog tenisera smo gledali prošle nedelje na turnir u Sen Tropeu, ali nije se dobro proveo.

Glatko je poražen već u prvom kolu, a bolji od njega bio je Sten Vavrinka rezultatom 2:0 (6:3,6:3).

Italijan je iskusniji igrač, stariji je pet godina i trentno je bolje plasiran na rang listi.

Verujemo da će danas biti uspešniji.

NAŠ TIP: Engel - Đigante 2 (kvota 1,87)

