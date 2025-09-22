OKRŠAJ FRANCUZA: Četvrti nosilac je odmorniji

MUTE i Rojer će odmeriti snage u polufinalu Hangdžua.

Foto: Profimedia

Korentan je podigao samopouzdanje u Dejvis kupu i sada je silno motivisan da napravi dobar rezultat.

Na turnir u Kini je postavljen za četvrtog nosioca i za sada opravdao ulogu jednog od favorita.

U prvom kolu je savaldao sunarodnika Artura Kazoa, a zatim i Tomasa Ečeverija iz Argentine.

Sa druge strane, njegvo sunarodnik je odigrao pet mečeva, dva u kvalifikacijama i tri u glavnom žrebu.

Verujemo da će Mute slaviti.

NAŠ TIP: Rojer - Mute 2 (1,63)

