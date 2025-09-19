TIP ostali sportovi

ISKUSTVO JE NA STRANI ŠPANCA: Čeh će odigrati sa dosta više energije

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 08:40

PABLO Karenjo Busta i Vit Kopriva će se sastati u četvrtfinalu Valtersdorfa.

FOTO: Tanjug/AP

Španski teniser više ne igra svoj najbolji tenis i sada mora na čelindžerima da sakuplja bodove.

Nekada je važio za izuzetno kvalitetnog igrača, krasile su fizička sprema i pobednički mentalitet.

Pablo je odrastao na šljaci, ali najveće uspehe u karijeri postizao je na betonu.

Sa drueg strane, Čeh je mlađi i danas će sigurno odigrati sa dosta više energije.

NAŠ TIP: Karenjo Busta - Kopriva 2 (kvota 1,90)

