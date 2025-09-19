ISKUSTVO JE NA STRANI ŠPANCA: Čeh će odigrati sa dosta više energije
PABLO Karenjo Busta i Vit Kopriva će se sastati u četvrtfinalu Valtersdorfa.
Španski teniser više ne igra svoj najbolji tenis i sada mora na čelindžerima da sakuplja bodove.
Nekada je važio za izuzetno kvalitetnog igrača, krasile su fizička sprema i pobednički mentalitet.
Pablo je odrastao na šljaci, ali najveće uspehe u karijeri postizao je na betonu.
Sa drueg strane, Čeh je mlađi i danas će sigurno odigrati sa dosta više energije.
NAŠ TIP: Karenjo Busta - Kopriva 2 (kvota 1,90)
