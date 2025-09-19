OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Petak
14.00 Pariz - Ade 1-1 (2,25)
15.30 Barton - Karbaljes Baena 2-2 (1,85)
Kvota: 4,16
