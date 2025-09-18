DARDERI JE OSVOJIO ČELINDŽER: Čileanac je u glavni žreb došao iz kvalifikacija
DARDERI i Tabilo će odigrati meč drugog kola Čengdua.
Italijan je nedavno osvojio čelindžer u đenovi savladavši u finalu Andreu Pelegerina.
Darderi će ove nedelje igrati na betonu i sigurno neće predstavljati pretlju kao na sporoj podlozi,
Tabilo je najpre ostvario dve pobede u kvalifikacijama,a zatim je srušio Džordan Tompsona.
Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
