DARDERI JE OSVOJIO ČELINDŽER: Čileanac je u glavni žreb došao iz kvalifikacija

DARDERI i Tabilo će odigrati meč drugog kola Čengdua.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je nedavno osvojio čelindžer u đenovi savladavši u finalu Andreu Pelegerina.

Darderi će ove nedelje igrati na betonu i sigurno neće predstavljati pretlju kao na sporoj podlozi,

Tabilo je najpre ostvario dve pobede u kvalifikacijama,a zatim je srušio Džordan Tompsona.

Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA