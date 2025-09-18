BITAN MEČ ZA SRBIJU: Nakon ovog susreta ćemo znati sa kim igramo u osmini finala Svetskog prvenstva
ZA kraj grupne faze Svetskog prvenstva za odbojkaše gledaćemo veoma zanimljiv meč između Češke i Kine (15.00).
Nakon što je jutros Srbija napravila jedno od najvećih iznenađenja na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu pobedivši Brazil s 3:0 u setovima, situacija u grupi "H" se ozbiljno zakomplikovala.
Naime, naši momci su tim trijumfom obezbedili prolaz u osminu finala, ali se još ne zna ko će uz njih proći dalje. Trenutno je Brazil drugi, ali priliku da ga preteknu danas imaju Česi, dok su Kinezi jedini sigurno eliminisani.
Češkoj je potrebno da savladala Kinu s 3:0 u setovima kako bi prošla dalje, ukoliko to učini Brazilci će šokantno biti eliminisani, ali bilo koji drugi rezultat gotovo sigurno vodi "karioke" u osminu finala.
U slučaju trijumfa Češke od 3:1 gledao bi se poen količnik, a on je debelo na strani Brazilaca koji su počistili Čehe u njihovom međusobnom duelu.
Takođe, Kinezi se neće predati bez borbe, iako su eliminisani, potrebni su im bodovi za svetsku rang listu, a i Vital Hejnen će sigurno zahtevati dosta od svojih izabranika.
Podsetimo, grupa "H" se ukršta sa grupom "A" gde je prvo mesto zauzeo Tunis, a drugo će verovatno Iran ukoliko savlada Filipine sa kojima se sastaju od 11.30.
Nakon susreta Češke i Kine naši će saznati svog rivala u osmini finala, a taj meč "plava četa" će igrati tek u utorak 23. septembra.
NAŠ TIP: ukupno poena +179,5 (kvota 1,85)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
JURIMO TREĆI U NIZU: Evo TIP tiketa za četvrtak
18. 09. 2025. u 07:00 >> 00:57
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)