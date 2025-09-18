BITAN MEČ ZA SRBIJU: Nakon ovog susreta ćemo znati sa kim igramo u osmini finala Svetskog prvenstva

ZA kraj grupne faze Svetskog prvenstva za odbojkaše gledaćemo veoma zanimljiv meč između Češke i Kine (15.00).

Foto: Profimedia

Nakon što je jutros Srbija napravila jedno od najvećih iznenađenja na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu pobedivši Brazil s 3:0 u setovima, situacija u grupi "H" se ozbiljno zakomplikovala.

Naime, naši momci su tim trijumfom obezbedili prolaz u osminu finala, ali se još ne zna ko će uz njih proći dalje. Trenutno je Brazil drugi, ali priliku da ga preteknu danas imaju Česi, dok su Kinezi jedini sigurno eliminisani.

Češkoj je potrebno da savladala Kinu s 3:0 u setovima kako bi prošla dalje, ukoliko to učini Brazilci će šokantno biti eliminisani, ali bilo koji drugi rezultat gotovo sigurno vodi "karioke" u osminu finala.

U slučaju trijumfa Češke od 3:1 gledao bi se poen količnik, a on je debelo na strani Brazilaca koji su počistili Čehe u njihovom međusobnom duelu.

Takođe, Kinezi se neće predati bez borbe, iako su eliminisani, potrebni su im bodovi za svetsku rang listu, a i Vital Hejnen će sigurno zahtevati dosta od svojih izabranika.

Podsetimo, grupa "H" se ukršta sa grupom "A" gde je prvo mesto zauzeo Tunis, a drugo će verovatno Iran ukoliko savlada Filipine sa kojima se sastaju od 11.30.

Nakon susreta Češke i Kine naši će saznati svog rivala u osmini finala, a taj meč "plava četa" će igrati tek u utorak 23. septembra.

NAŠ TIP: ukupno poena +179,5 (kvota 1,85)

