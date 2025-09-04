LAKŠI TRENING ZA "AZURE": Itaijani igraju protiv najslabije reprezentacije
KOŠARKAŠI Italije će se u poslednjem kolu grupne faze sastati sa Kiprom.
Deri prošlog kola je izgledao katastrofalno, očekivalo se Španija i Italija demonstriraju oderđeni kvalitet, ali do toga nije došlo.
Ipak, Italijani mogu biti zadovoljni iako nisu bili na visokom nivou, na kraju su slavili rezultatom 67:63.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Muhamet Dijugf je sa 14 poena bio najefikasniji u pobedi svog tima, dok ga je pratio Đampaolo Riči.
Italijani će danas imati lak zadatak protiv Kiprana.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: H1 -29,5 (kvota 1,40)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NURKIĆ I EKIPA SRUŠILI GRKE: Gruzija je favorit u današnjem duelu
04. 09. 2025. u 08:45
SLOVENCI SU POLOVIČNI: Izrael je pokazao kvalitet
04. 09. 2025. u 08:15
JUČE SMO PROŠLI: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"
04. 09. 2025. u 08:30
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
Komentari (0)