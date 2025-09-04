TIP ostali sportovi

LAKŠI TRENING ZA "AZURE": Itaijani igraju protiv najslabije reprezentacije

Marko Milosavljević

04. 09. 2025. u 09:30

KOŠARKAŠI Italije će se u poslednjem kolu grupne faze sastati sa Kiprom.

FOTO: FIBA.Basketball

Deri prošlog kola je izgledao katastrofalno, očekivalo se Španija i Italija demonstriraju oderđeni kvalitet, ali do toga nije došlo.

Ipak, Italijani mogu biti zadovoljni iako nisu bili na visokom nivou, na kraju su slavili rezultatom 67:63.

Muhamet Dijugf je sa 14 poena bio najefikasniji u pobedi svog tima, dok ga je pratio Đampaolo Riči.

Italijani će danas imati lak zadatak protiv Kiprana.

NAŠ TIP: H1 -29,5 (kvota 1,40)

