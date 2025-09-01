I NA BETONU SE DOKAZAO: Italijan ponovo blista na terenu
LORENCO Muzeti i Haume Munar će odmeriti snage u 1/8 finala ju--Ju-Es opena.
Italijan je u prošlom kolu eliminisao Flavija Kobolija, tačnije, sunarodnik mu je u trećem setu predao meč zbog povrede.
Muzeti je igrao dobro, forhend i bekhend su ga dobro služili, a sa osnovne linije je bio jako stabilan.
Lorenco najbolje igra na šljaci, ali dokazao je da je i na betonu konkurentan na najvećim turnirima.
Munar je igrao dobro u prethodnom periodu, ali verujemo da će se za njega turnir već danas završiti.
NAŠ TIP: Muzeti - Munar 1 (kvota 1,42)
