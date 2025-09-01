ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva

DANAS se igraju poslednja dva meča osmine finala, evo naših predloga:

Odbojkaški savez Srbije

Svetsko prvenstvo za odbojkašice 12.00 SAD - Kanada +143,5 (1,85)

Ukupna kvota: 2,81 15.30 Turska - Slovenija hendikep setova 1 (-2,5) (1,52)

Amerika je veliki favorit, ali derbi sa Kanadom je uvek neugodan, verujemo da četa Đovanija Gvidetija može bar do jednog seta i zbog toga tipujemo plus.

Turska je daleko kvalitetnija od Slovenije, iako ima padove u igri ekipa Danijelea Santarelija verujemo da će podići formu u nokaut fazu i očekujemo dominantan trijumf.

