KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.
Ponedeljak
17.00 K. Nori - S. Korda ukupno setova +3,5 (1,48)
18.30 Ž. Fonseka - M. Kecmanović ukupno setova +3,5 (1,45)
21.00 B. Van de Zandshulp - H. Rune 2 (1,32)
22.00 D. Prižmić - A. Rubljov 2 (1,30)
Ukupna kvota: 5,41
