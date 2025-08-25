TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

25. 08. 2025. u 10:35

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.

Screenshot / TennisTV

Ponedeljak

17.00 K. Nori - S. Korda ukupno setova +3,5 (1,48)

18.30 Udineze - Verona 1X&0-3 (1,47)
18.30 Ž. Fonseka - M. Kecmanović ukupno setova +3,5 (1,45)
21.00 B. Van de Zandshulp - H. Rune 2 (1,32)
22.00 D. Prižmić - A. Rubljov 2 (1,30)

Ukupna kvota: 5,41

