TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

24. 08. 2025. u 11:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila tri predloga sa Ju-Es opena.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

20.00 Arina Sabalenka - Rebeka Masarova UG -17,5 (1,60)

20.30 Jelena Ostapenko - Siju Vang UG +19,5  (1,50)
22.00 Marijano Navone - Markos Giron UG +35,5 (1,47)

Ukupna kvota: 3,53

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu