OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila tri predloga sa Ju-Es opena.
Nedelja
20.00 Arina Sabalenka - Rebeka Masarova UG -17,5 (1,60)
22.00 Marijano Navone - Markos Giron UG +35,5 (1,47)
Ukupna kvota: 3,53
