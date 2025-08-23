OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
12.00 Nemačka (Ž) - Kenija (Ž) ukupno poena +123,5 (1,82)
19.00 Turska - Crna Gora hendikep poena 1 (-6,5) (1,55)
Ukupna kvota: 4,23
