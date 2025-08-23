TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

23. 08. 2025. u 10:50

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: FIBA.Basketball

Subota

12.00 Nemačka (Ž) - Kenija (Ž) ukupno poena +123,5 (1,82)

15.30 Srbija (Ž) - Ukrajina (Ž) hendikep setova 1 (-2,5) (1,50)
19.00 Turska - Crna Gora hendikep poena 1 (-6,5) (1,55)

Ukupna kvota: 4,23

