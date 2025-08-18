TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

18. 08. 2025. u 08:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

20.00 A. Kazo - M. Lajal 1 (1,45)

21.00 J. Siner - K. Alkaraz 2 (2,48)
0.00 I. Švjontek - J. Paolini hendikep setova 2 (-1,5) (2,20)

Ukupna kvota: 7,91

