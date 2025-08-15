TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

15. 08. 2025.

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Petak

18.30 A. Sabalenka - E. Ribakina 1 (1,60)

21.00 A. Rubljov - K. Alkaraz ukupno gemova +20,5 (1,60)
1.00 B. Šelton - A. Zverev ukupno gemova +22,5 (1,57)

Ukupna kvota: 4,01

