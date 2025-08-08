SINSINATI: Kecmanović se pokreće, kraj za Hamada već na startu turnira...
OVE nedelje se igra turnir u Sinsinatiju, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
Sinsinati
18.30 Ćorić - Nava 2 (1,48)
18.30 Kecmanović - Kvin 1 (kvota 1,75)
20.00 Međedović - Kovačević 2 (1,85)
Kvota: 4,79
