SINSINATI: Kecmanović se pokreće, kraj za Hamada već na startu turnira...

Marko Milosavljević

08. 08. 2025. u 14:29

OVE nedelje se igra turnir u Sinsinatiju, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

FOTO: Profimedia

Sinsinati

18.30 Ćorić - Nava 2 (1,48)

18.30 Kecmanović - Kvin 1 (kvota 1,75)

20.00 Međedović - Kovačević 2 (1,85)

Kvota: 4,79

