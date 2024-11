SRBIJA ČEKIRA KARTU U BEOGRADU: "Orlove" jedna pobeda deli od Evropskog prvenstva

KOŠARKAŠI Srbije će u četvrtom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo ugostiti Dansku.

Foto: Profimedia

Izabranici Svetislava Pešića su pre dva dana savladali istog protivnika rezultatom 52:72. Od samog starta su Dancima jasno dali do znanja da se neće naigrati. Protok lopte je bio sjajan i to je dovodilo do lakih poena.

Možemo reći da je utakmica bila rešena već na kraju prve četvrtine kada je Srbija imala prednos od 23 poena.

Najefikasniji na terenu bio je Balša Koprivica sa 13 poena, Aleksa Avramović i Dušan Ritić su dodali po 10, dok je Dejan Davidovac brojao do 9.

Naša reprezentacija se trentno nalazi na prvom mestu u grupi sa skorom 3-0 i današnji trijumf bi nas i matematički odveo na Evropsko prvenstvo.

Verujemo da će "orlovi" u Beogradu biti na visini zadatka.

