SERIJA SE SELI U NJUJORK: Oba tima su ostvarila po pobedu u "gradu bratske ljubavi"

U trećoj utakmici divizione runde plej-ofa Nacionalne lige, Njujork metsi će ugostiti Filadelfija filise na "Siti fildu" (23.10).

Foto Profimedia

Filadelfija već par godina pokušava da dođe do titule, ima veoma jak tim, ali to joj nikako ne polazi za rukom. Pre dve sezone je poražena u finalu od Astrosa, dok je prošle dogurala do finala Nacionalne lige u kojem su u sedam utakmica bolji bili Arizona dajmondbeksi.

Sada su ponovo imali veoma uspešnu regularnu sezonu, ostvarili su 95 pobeda što je bilo dovoljno za drugo mesto u njihovoj ligi, divizionu titulu i direktan plasman u plej-of.

Tu ih je dočekala ekipa Metsa koja je uhvatila zalet u pravom trenutku, Njujorčani su drugi deo sezone odigrali fenonemalno i uspeli su da se dokopaju plej-ofa.

Njega su ra razliku od Filadelfije započeli u vajld kard fazi u kojoj su na više nego dramatičan način savladali Milvoki (2:1 u seriji) i tako ponovo pokazali da poseduju veliki kvalitet, kao i mentalnu snagu jer su gubili do samog kraja treće utakmice pre nego što je preokret pokrenuo Pit Alonso houmranom u devetoj izmeni.

Što se tiče ove serije, prva dva meča su odigrana u Filadelfiji i obe ekipe su upisale po pobedu. Metsi su slavili sa 6:2 na prvom susretu, a zatim je Fila u veoma neizvesnom meču uzvratila trijumfom od 7:6.

Večeras će dosta zavisiti od bacača, a na brdu Filisa će biti njihov najbolji, Eron Nola koji će uraditi sve što može kako bi usporio napad Metsa koji je možda i najbolji u plej-ofu s obzirom na formu u kojoj se nalazi.

Za domaćine će bacati Manaja koji je imao 12 pobeda uz šest poraza u regularnoj sezoni i dozvoljavao je 3,47 poena po nasutpu.

Očejukemo da pomenuta dvojica budu na nivou zadatka na startu meča i tipujemo "iks" u prvom iningu.

NAŠ TIP: X prvi ining (kvota 1,65)

