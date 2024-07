OBA TIMA SE NADAJU PLASMANU U PLEJ-OF: Startni bacač može biti prevaga na večerašnjem susretu

VEČERAS od 18.35 u okviru MBL lige gledaćemo obračun između Pitsburg pirata i Njujork metsa koji će se odigrati na "PNC parku".

Foto: Profimedia

Večerašnji meč će biti četvrti i poslednji obračun timova u ovoj seriji, a za sada prednost imaju Metsi koji su nakon uvodnog poraza (2:14), ostvarili dve rutinske pobede (5:2, 3:2).

Posebno je bila impresivna ta druga, jer su poslednju izmenu započeli sa zaostatkom (1:2) i kada se na brdo popeo Aroldsi Čepmen svi su mislili da je kraj, ali Njujorčani su uspeli da poremete iskusnog bacača i naprave veliki preokret u devetoj izmeni.

Ta pobeda bila je 44. za Metse u ovoj sezoni, a pored nje doživeli su isto toliko poraza i nalaze se na osmom mestu tabele Nacionalne lige.

Sa druge strane, nešto su lošiji Pirati koji su dosta mlada ekipa, fokusirani su na budućnost i ne čudi što imaju negativan skor od 42-47.

S obzirom na jačine divizija u kojima igraju, ovi timovi ne mogu da se bore za direktan plasman u plej-of i jedino što im preostaje je da to učine preko vajld karda, ali i to će biti težak zadatak i moraju podići nivoe igre kako bi to učinili.

Večeras će na brdu za Pirate biti Keler koji ima dosta dobar skor (9-5), što se ne može reći za startnog bacača Metsa, Skota (0-2), tako da će tu prednost imati domaći sastav i verujemo da će ona biti ključna na večerašnjem susret i zbog toga tipujemo "keca".

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,85)

