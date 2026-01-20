BELGIJANCI PRESKAČU KAZAHSTANSKU ZAMKU: Vermant je ključ pobede Briža
BRIŽ stiže u Kazahstan sa jasnom matematikom i imperativom pobede koji ne ostavlja prostor za kalkulacije.
Iako tabela Lige šampiona pokazuje skromna četiri boda, partije Belgijanaca protiv evropskih teškaša poput Barselone i Arsenala jasno govore da im je mesto u eliti, a gostovanje Kairatu je idealna prilika da se to i potvrdi.
Domaćin je u ovo takmičenje zalutao kao debitant i to se oseti u svakom minutu njihove igre. Sa samo jednim osvojenim bodom i gol-razlikom koja bode oči (4:15), Kairat teško može da parira bilo kome ko dolazi iz ozbiljnog takmičarskog ritma. Najveći hendikep za tim iz Almatija je činjenica da im je domaće prvenstvo odavno završeno, pa se na terenu jasno vidi nedostatak prave oštrine koju prijateljski mečevi ne mogu da nadoknade.
S druge strane, Klub Briž ima Romea Vermanta, čoveka koji je trenutno u životnoj formi. Mladi napadač je nanizao pet golova na poslednjih pet utakmica i predstavljaće nerešivu enigmu za odbranu koja prosečno prima skoro tri gola po meču. Briž će verovatno od samog starta pritisnuti zadnju liniju Kairata, koristeći brzinu po bokovima kako bi Vermantu omogućili čiste situacije u kaznenom prostoru.
Iako veštačka trava i velika udaljenost uvek nose određenu dozu rizika, kvalitativna razlika je tolika da bi sve osim rutinske pobede gostiju bilo prvoklasno iznenađenje.
Naš predlog je čista dvojka, a za one koji traže nešto veću kvotu, pobeda Briža uz gol pomenutog Vermanta deljuje kao najsigurnija opklada. Kairat će svoju šansu verovatno tražiti u defanzivnom bloku, ali teško je verovati da mogu izdržati nalete Belgijanaca svih 90 minuta.
NAŠ TIP: 2 (1,53)
