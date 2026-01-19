SAMO OFANZIVNO - GALEBOVI NE ZNAJU DRUGAČIJE: Forma gostiju je dosta nestabilna

BRAJTON dočekuje Bornmut na stadionu „Falmer” sa početkom u 21:00 čas.

FOTO: Profimedia

Domaći sastav u ovaj duel ulazi nakon serije solidnih partija, sa tri pobede i dva remija u poslednjih pet kola. Ekipa igra izrazito ofanzivno i efikasno na svom terenu, gde visok pritisak na zadnju liniju protivnika često rezultira velikim brojem prilika, ali i povremenim propustima u sopstvenoj odbrani.

Bornmut je u poslednjih pet mečeva zabeležio dva trijumfa, dva poraza i jedan nerešen rezultat. Forma gostiju je dosta nestabilna, naročito kada igraju protiv timova iz gornjeg dela tabele koji insistiraju na posedu lopte. Odbrana ima ozbiljnih poteškoća sa brzim krilnim igračima, što je upravo najjače oružje domaćina.

U međusobnim susretima Brajton je uspešniji, sa šest pobeda u poslednjih deset okršaja, dok je Bornmut slavio tri puta uz jedan remi. Većina ovih duela završena je sa tri ili više pogodaka, što ukazuje na otvoren pristup obe ekipe kada se nađu na terenu.

Naš stav je da je domaćin veliki favorit u ovom meču zbog prednosti terena i bolje uigranosti linija tima. S obzirom na stil igre obe ekipe, očekujemo mnogo golova.

Naša prognoza: 1&3+(3,15)