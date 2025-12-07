3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
14.30 AZ Alkmar - G.A. igls UG 3+ (1,42)
17.30 Dortmund - Hofenhajm UG 3+ (1,50)
21.30 Tondela - Porto UG 3+ (1,75)
Ukupna kvota: 5,78
