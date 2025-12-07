Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

07. 12. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA NEDELjU

14.30 AZ Alkmar - G.A. igls UG 3+ (1,42)

15.00 Radnički 1923 - Partizan UG 3+ (1,55)
17.30 Dortmund - Hofenhajm UG 3+ (1,50)
21.30 Tondela - Porto UG 3+ (1,75)

 Ukupna kvota: 5,78

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA ZAPANJENA: Velika zvezda ne samo da se odrekla ruskog državljanstva, već je otkriveno i - ovo!
Tenis

0 5

RUSIJA ZAPANjENA: Velika zvezda ne samo da se odrekla ruskog državljanstva, već je otkriveno i - ovo!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

06. 12. 2025. u 20:21

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!
Ostali sportovi

4 11

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan izgubila od Crne Gore - konačan rezultat glasio je 17:33 (9:13) posle zaista neverovatnih dešavanja na parketu u Dortmundu, na kome je naročito briljirala Armel Keli Atinžre, golman Crnogorki, koja je ostvarila čak 18 odbrana, zaustvivši nestvarna 62% šuteva koji su išli ka golu koji je čuvala.

06. 12. 2025. u 17:00 >> 17:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vaseljenski patrijarh Vartolomej I i predsednik kompanije Tasyapı Emrulah Turanli: Vizija koja povezuje Istanbul i Srbiju

Vaseljenski patrijarh Vartolomej I i predsednik kompanije Tasyapı Emrulah Turanli: Vizija koja povezuje Istanbul i Srbiju