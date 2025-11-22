NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
15.30 Volfsburg - Bajer Leverkuzen X2&2+ (1,55)
16.15 Barselona - Atletik Bilbao GG (1,75)
Ukupna kvota: 5,07
Leverkuzen je znatno podigao formu, igrao je sjajno pre reprezentativne pauze, slavio je na četiri od poslednjih pet ligaških duela i očekujemo da nastavi sa dobrim igrama na gostovanju Volfsburgu koji je u velikim problemima.
Liverpul igra po principu toplo-hladno, nije u dobroj formi, ali imao je pauzu da se rekonsoliduje i po povratku sa nje dočekuje tim iz donjeg dela tabele, idealna prilika za pobedu i preko potrebne bodove.
Barsa igra otvoreno, na gol više, napadački je raspoložena, ali ima defanzivnih problema i to Bilbao može iskoristiti.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
21. 11. 2025. u 09:18
ZVEZDA JURI BREJK U ŠPANIJI: Crveno-beli pucaju od samopouzdanja
21. 11. 2025. u 09:49
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
21. 11. 2025. u 09:30
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)