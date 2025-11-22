NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Foto: Profimedia

Subota 15.30 Volfsburg - Bajer Leverkuzen X2&2+ (1,55)



16.15 Barselona - Atletik Bilbao GG (1,75) 16.00 Liverpul - Notingem forest 1&2-5 (1,87)16.15 Barselona - Atletik Bilbao GG (1,75) Ukupna kvota: 5,07

Leverkuzen je znatno podigao formu, igrao je sjajno pre reprezentativne pauze, slavio je na četiri od poslednjih pet ligaških duela i očekujemo da nastavi sa dobrim igrama na gostovanju Volfsburgu koji je u velikim problemima.

Liverpul igra po principu toplo-hladno, nije u dobroj formi, ali imao je pauzu da se rekonsoliduje i po povratku sa nje dočekuje tim iz donjeg dela tabele, idealna prilika za pobedu i preko potrebne bodove.

Barsa igra otvoreno, na gol više, napadački je raspoložena, ali ima defanzivnih problema i to Bilbao može iskoristiti.

