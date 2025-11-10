OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ponedeljak
18.30 Targu Mureš - Poli Jaši GG (1,77)
21.00 Čeltenam - Nots kaunti GG (1,80)
Ukupna kvota: 5,47
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
DERBI RANjENIH LAVOVA: "Sveci" marširaju na Lion
09. 11. 2025. u 10:31 >> 12:19
AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.
10. 11. 2025. u 15:46
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Komentari (0)