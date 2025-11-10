BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva".
Ponedeljak
20.30 Burgos - Kasteljon X (3,00)
21.00 Himnasija LP - Velez Sarsfild X (2,90)
Ukupna kvota: 26,10
