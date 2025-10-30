Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu, a nije nemoguće da vidimo iznenađewa na ova tri terena.

13.00 Dubočica - Mladost Lučani 1 (4,30)

18.30 El Hulud - Neom 1 (3,60)
20.30 Beršot - Vesterlo 1 (3,60)

Ukupna kvota: 55,72

