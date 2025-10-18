Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

18. 10. 2025. u 12:40

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto Profimedia

Subota

16.00 Barnli - Lids GG (1,95)

18.30 Viljareal - Betis GG (1,60)
18.45 Utreht - Volendam GG (1,75)

Ukupna kvota: 5,46

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: Crno-beli silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli

PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli