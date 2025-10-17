Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

17. 10. 2025. u 09:32

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

FOTO: Profimedia

Petak

17.30 Esteghlal Khuzestan - Sepahan 1 (4,00)

18.00 Kafenberger - Austrija Klagenfurt 1 (5,00)
20.00 Olimpik Šarlroa - Eupen 1 (4,55)

Ukupna kvota: 91,00

