Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

14. 10. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

18.00 Južna Afrika - Ruanda |1-3&||1-3 (1,95)

20.45 Andora - Srbija G 2-4 (1,60)
20.45 Letonija - Engleska G |1-2 (1,65)
20.45 Španija - Bugarska |2+ (1,55)

Ukupna kvota: 7,98

