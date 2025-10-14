PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Utorak
18.00 Južna Afrika - Ruanda |1-3&||1-3 (1,95)
20.45 Letonija - Engleska G |1-2 (1,65)
20.45 Španija - Bugarska |2+ (1,55)
Ukupna kvota: 7,98
