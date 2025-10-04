Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

04. 10. 2025. u 13:15

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

Subota

15.30 Borusija Dortmund - Lajpcig |1-3&||1-3 (1,85)

16.15 Đirona - Valensija GG (1,75)
18.00 Inter - Kremoneze D 2-4 (1,55)
20.45 Atalanta - Komo G 1-2 (1,60)

Ukupna kvota: 8,03

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

