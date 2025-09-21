Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

21. 09. 2025. u 09:39

ZA danas vam predlažemo tri utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže.

Nedelja

14.30 Rosenborg - Bode/Glimt GG (1,47)

16.00 Kopenhagen - Silkeborg GG (1,80)
18.00 Orhus - Brondbi GG (1,65 )

Ukupna kvota: 4,36

 

