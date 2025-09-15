Tip fudbal

JUČE JE 3+ TIKET PROŠAO: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

15. 09. 2025. u 09:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

ЈУЧЕ ЈЕ 3+ ТИКЕТ ПРОШАО: Ево данашњих предлога - на овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto Profimedia

Dobirni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

18.45 IA Akranes - Afturelding UG 3+ (1,47)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

20.00 Dordreht - Jong AZ Alkmaar UG 3+ (1,43)
20.15 El Ahli - Nasaf Karši UG 3+ (1,38)

 Ukupna kvota: 2,90

 

KLADIONIČARSKE PRIČE MILANA ĐURICE: Zašto ljudi kockaju?

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!