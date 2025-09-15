JUČE JE 3+ TIKET PROŠAO: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Ponedeljak
18.45 IA Akranes - Afturelding UG 3+ (1,47)
20.00 Dordreht - Jong AZ Alkmaar UG 3+ (1,43)
20.15 El Ahli - Nasaf Karši UG 3+ (1,38)
Ukupna kvota: 2,90
