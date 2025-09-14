OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
ZA danas vam predlažemo tri utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže.
Nedelja
13.30 Antverpen - Gent GG (1,59)
*Do 10.000, bez depozita!
14.00 Viborg - Orhus GG (1,59)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
16.00 Nordšalend - Midtjuland GG (1,40)
Ukupna kvota: 3,53
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)