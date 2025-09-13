Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

13. 09. 2025. u 10:34

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

Foto: EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Subota

16.00 Barnsli - Reding 1 (1,80)

16.00 Samsunspor - Antalijaspor 1 (1,73)
18.30 Bilbao - Alaves 1 (1,64)

Ukupna kvota: 5,10

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

